اعتبر أستاذ العلوم السياسية، يوسف الفارسي، محاولة تمرير مشروع الدستور، كارثة بكل المقاييس، مؤكدًا أن ذلك لا يلبي تطلعات الشعب الليبي.

وأشار الفارسي في تصريح صحفي إلى وجود شخصيات ليبية تسعى لعرقلة الحوار السياسي لإبقاء الوضع كما هو عليه، محذرًا من فشل المسارين السياسي والدستوري، في ظل انتشار المليشيات المسلحة والمستعمر التركي وانحياز البعثة الأممية لطرف الجماعات المتشددة.

وأضاف الفارسي إلى أن المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، لديها نية لإنجاح تشكيل السلطة التنفيذية قبل رحيلها عن البعثة، محذرًا من تحركات تقودها جماعة “الإخوان” والجماعات التي تدور في فلكها، لإحباط الحوار وإفشاله بالكامل، مبينًا أن نجاح الحوار يعني خروجهم من المشهد بالكامل وخسارتهم للمناصب والمراكز السيادية التي يسيطرون عليها.

ولفت الفارسي إلى أن صراع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، مع مليشيات وزارة الداخلية واستعانته بعصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين وعصابات تهريب الوقود والتحالف معهم لردع مليشيات باشاغا يؤكد وجود خلاف كبير بين الرجلين للسيطرة على طرابلس القابعة تحت الاستعمار التركي.

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