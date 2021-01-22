القبلاوي ينفي وجود شروط للقاهرة لعودة العلاقات الدبلوماسية

نفى الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة ، محمد القبلاوي، ما تداولته وسائل إعلام حول وضع مصر شروطا خلال لقاء وفد السفارة الليبية برئاسة القائم بأعمال السفارة طارق الحويج مع مسؤولين مصريين بوزارة الخارجية.

و أوضح القبلاوي أن الاجتماع جاء امتدادا ومتابعة لزيارة الوفد المصري لطرابلس ومتابعة نتائجه، لافتا إلى أن الاجتماع سادته روح المسؤولية من الجانبين وكان الحرص على عودة العلاقات الدبلوماسية لوضعها الطبيعي.

وأضاف القبلاوي أن نائب وزير الخارجية المصري لشؤون المراسم السفير نبيل الحبشي أكد على أهمية العلاقات بين البلدين الشقيقين وضرورة توطيده، مضيفا بأنه نفس الكلام الذي صدر من الجانب الليبي، لافتا إلى أن الشهر القادم سيشهد تقدما كبيرا في هذه العلاقات.

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