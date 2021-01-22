كويدير: التمسك بالاستفتاء يعني صعوبة إجراء الانتخابات في موعدها

قال عضو مجلس النواب، مفتاح كويدير، إن التمسك بالاستفتاء على مشروع مسودة الدستور يعني صعوبة إجراء الانتخابات في ليبيا نهاية العام الجاري.

وأكد كويدير في تصريح صحفي أن مفوضية الانتخابات ترى وجود صعوبات في إجراء عملية الاستفتاء، وهو سبب استدعاء رئيس المفوضية للحضور إلى الغردقة في فبراير للتشاور.

وأشار كويدير إلى أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر والمتفق عليه، لافتًا إلى أن رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، سيطرح رؤية المفوضية للاستفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات.

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