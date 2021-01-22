نادية عمران: السايح سيبحث في الغردقة وضع آلية الاستفتاء والزمن المطلوب لإجرائه

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، نادية عمران، إن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، سيبحث في الغردقة خلال الاجتماع الشهر المقبل وضع آلية الاستفتاء على مشروع الدستور والزمن المطلوب لإجراء عملية الاستفتاء.

وأوضحت عمران في تصريح صحفي أن مشروع الدستور سيطرح للاستفتاء على الدوائر الثلاث في ليبيا (برقة وطرابلس وفزان) ليمرر بنسبة 50%+ 1 لكل دائرة، مؤكدة أنه في حال تم التصويت بـ”لا” على المشروع سيتم إعادته للهيئة خلال شهر لتعديله وطرحه للاستفتاء من جديد.

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