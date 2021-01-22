سرقة خطوط كهرباء في دائرة توزيع “سواني بن يادم”

أعلنت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء في منشور لها -الخميس- عن سرقة 900 متر من أسلاك الكهرباء على خط اتجاه “المبروك اللافي” حيث تسببت عملية السطو هذه في فقد تغذية نحو 12 محولاً داخل نطاق دائرة توزيع “السواني”.

كما أعلنت الشركة في ذات المنشور عن سرقة 1650 متر من أسلاك الكهرباء على خط “الديابات” في منطقة سهل الجفارة، ما يعني استمرار عمليات السطو على خطوط الكهرباء والذي يعد أحد أسباب مشاكل الكهرباء داخل البلاد إضافةً إلى أسباب أخرى، لم تتغلب الحكومات المتعاقبة على إيجاد الحلول النهائية لها.

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