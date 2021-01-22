“السراج” يطالب “الأمم المتحدة” بدعم الانتخابات “المُنتظرة”

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج -الخميس- الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بدعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الوطنية العامة الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد يوم 24 ديسمبر 2021 م، عبر رسالة بعث بها-حسب ما أوردته وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، وما قالت إنه استجابةً لإرادة الليبيين وما أقروه ، ووفقاً لما توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس .

كما طالب “السراج” في رسالته بإصدار (قرار من مجلس الأمن لدعم هذه العملية في التاريخ المحدد ومنح تفويض للبعثة الأممية لدى ليبيا لدعمها وتوفير الامكانات اللازمة لها ، لتقدم المساعدة التقنية والفنية ودراسة سبل التأمين اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق في كافة مراحله .

وجاء في رسالة السراج أيضاً مطالبة الأأمم المتحدة بتوفير المراقبة خلال سير العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها واعتماد النتائج النهائية ، و أن ترسل الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن فريقاً لتقييم الاحتياجات وللتشاور والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات وجهات الاختصاص لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني المهم وبناء الدولة المدنية الديمقراطية المستقرة) -حسب ما جاء في رسالة السراج.

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