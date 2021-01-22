«الهنقاري»: دعوا طائرات بدون طيار هي من تراقب  كل طرابلس وتجاهر بالأمن

قال محمد الهنقاري، محلل قنوات “الإخوان المسلمين” للشأن السياسي- موجها حديثه لما أسماهم بـ«القادة الأمنيين»- إن خطة الانتشار الأمني الكثيف في وسط العاصمة طرابلس بهذ الشكل سيارت عسكرية مع أسلحة متوسطة ومصفحات، نعلم أن هدفكم منها هو المجاهرة بالأمن أمام العالم.

وتابع محمد الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” المواطن بان طرابلس آمنة، وتحت السيطرة، وخناك أساليب أخرى أفضل من انتشار هذه القوات بهذا الشكل، مثل الدوريات المتحركة والثابثة، بدون توقف وطائرات بدون طيار رخيصة الثمن تراقب كل طربلس، على حد زعمه.

وادعى:” الحقيقة أن هذا الأسلوب يعطي انطباع عكسي للأجنبي بأن الجريمة منتشرة بشكل كثيف وأن طرابلس بها عصابات إجرامية وتحتاج إلى هذه الكثافة من الجيوش المنتشرة”.

وأضاف:” يعلم الجميع أن المنطقة الغربية مستوى الجريمة بها منخفض مقارنة بالسنوات الماضية” على حد قوله.