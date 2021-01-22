ليبيا الان

“الغرابلي”: “فبراير” لم تحكم وشعار “يسقط النظام” لازال قائما

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد المسؤول العسكري للجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب في ليبيا، رئيس ما يُسمى بـ«المجلس العسكري لصبراتة» السابق، طاهر الغرابلي، أن ثورة فبراير لم تحكم ولم تأتي بمن يحكم في ليبيا.

وزعم “الغرابلي” عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، قائلا: “هم يدركون جيدا أن نهاية عقيلة – حفتر يعني بداية سقوطهم عن القمامة الحاكمة والتي تدعي استنساخ الحلول في طرابلس وإن كانت هي الحاكمة ولذلك لاتنتظروا مشهد بدونهم”، في إشارة منه إلى حكومة الوفاق.

واستكمل ادعاءاته قائلا: “إن هذا المشهد يجب أن يتبرأ منه كل حر غيور على وطنه وأهله وخرج في فبراير من أجلهم وأعتقد أن الكلمة الشائعة في الثورات يسقط النظام لازالت قائمة وبشدة وفبراير لم تحكم ولم تأت بمن يحكم في ليبيا .. فهل يتبرأ الحراس من محروسيهم لصالح الشعب”.

الوسوم

الوفاق حفتر طرابلس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • فبراير انتهت يوم 18.3.2011 ومن ذلك اليوم دخلت ليبيا في صراع مع الغرب الى الان . ومن يزعم انه ثائر نقول له انت في نظرك ثائر . والجمل ما يشبحش عوج رقبته . غيرك هو اللي يحكم بصدق . وهو يعتبرك مرتزق . للغرب وغيره .

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  • فبرايركم شجره ملعونه وهي لم تكن ثوره مخطط بعقل ليبي ولم تكن لها مرجعيه ليبيه ولم يكن لها رمز ليبي يصطفوا خلفه فليفي صهيوني وسركوزي صهيوني ففبرايركم كانت صهيونيه المنشأ والغرض فالمخطط لها والذي أشاعها بين الشباب البسطاء عبر الفيس بوك صهيوني والذي نفذها تنفيذ يوم 19 مارس بطائرات الناتو صهيوني فلم تتحرك الصهيونيه الليفيه السركوزيه لانقاذ الليبيين من سطوة نظام القذافي بل كان تحركها لخلاصها هي منه بيما يعود علي الغرب الاستعماري بفائدة أسكات صوت كان يحرض في افريقيا علي الثوره علي عدوها القديم فرنسا والقذافي قد جني علي نفسه بمحاولته ضرب اليورو والدولار بدينار افريقي وعندما فكروا الاوروبيه في الخلاص من القذافي قال لهم برنار ليفي الحل عندي من لحيته سأفتل له حبل فقالوا له كيف فقال ساحرك في ليبيا انصاف المتعلمين وانصاف المثقفين وسنزين لهم الباطل وهو أحلال الفوضي العارمه في البلاد تزيين أبليس لآدم وزوجه طيب ولذة تلك الشجره الملعونه

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