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طقس ليبيا لـ 3 أيام: اجواء مستقرة ودرجات الحرارة منخفضة بهذه المناطق

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا لمدة ثلاثة ايام اجواء مستقرة على اغلب مناطق ليبيا.

وبحسب النشرة فإن درجات الحرارة اثناء النهار على اغلب مناطق الغرب تميل نسبياً للاعتدال وتسجل مابين 16-21 مْ بينما تميل للانخفاض على مناطق الشرق حيث تتراوح ما بين 12-18 مْ.

وبحسب النشرة فإن الحرارة تنخفض اثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الصحراوية والجبلية حيث تتدنى إلى أقل من 5 درجات مئوية.

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 2021/01/22 المركز الوطني للأرصاد الجوية:

لا يتوفر وصف للصورة.
ربما تحتوي الصورة على: ‏نص مفاده '‏F-270-002 الليبية الحرارة الحرارة 20 09 21 21 قلبلة 09 15 16 05 05 04 06 صافية 16 نالوت يفرن 09 08 03 02 03 03 04 03 السحب صافي 16 قليلة قليلة 12 11 11 05 04 04 السحب 12 17 06 03 04 16 16 17 04 04 03 12 09 04 04 05 شحات درنة طبرق جالو صافية صافية صافيه صافية النشرات 04 صافية السماء السماء 05 05 04 18 الكفرة /11/3102م 02 الإصدار‏'‏

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