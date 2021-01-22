طقس ليبيا لـ 3 أيام: اجواء مستقرة ودرجات الحرارة منخفضة بهذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا لمدة ثلاثة ايام اجواء مستقرة على اغلب مناطق ليبيا.

وبحسب النشرة فإن درجات الحرارة اثناء النهار على اغلب مناطق الغرب تميل نسبياً للاعتدال وتسجل مابين 16-21 مْ بينما تميل للانخفاض على مناطق الشرق حيث تتراوح ما بين 12-18 مْ.

وبحسب النشرة فإن الحرارة تنخفض اثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الصحراوية والجبلية حيث تتدنى إلى أقل من 5 درجات مئوية.

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 2021/01/22 المركز الوطني للأرصاد الجوية:

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