الرئاسي يدعو البلديات لعدم الإغلاق قبل استشارة لجنة كورونا

دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق البلديات إلى الالتزام بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والحصول على رأي اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا قبل إغلاق الأنشطة الخدمية والعلمية بالبلديات.

جاء ذلك في قرار الرئاسي الذي اعتمد خلاله توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وذلك بموجب قراره رقم (46) لسنة 2021.

ونصت المادة الأولى من القرار على إيقاف نشاط التعليم العام والخاص لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من 23 يناير الجاري، وأن يكون عمل المقاهي والمطاعم وفق نظام توفير الطلبات الخارجية ولا يسمح بفتح الصالات الخاصة بها لاستقبال الزبائن.

كما دعا الرئاسي وزارة الخارجية إلى مخاطبة الدول التي ترتبط بخطوط طيران مباشرة مع الدولة الليبية للحصول على قائمة المعامل المعتمدة لديها في إجراء تحليل فيروس كورونا.

ونصح المواطنين بعدم السفر إلى الدول التي يثبت سوء وضعها الوبائي، والالتزام بأقصى درجات الحذر والوقاية إذا استدعت الظروف السفر إلى تلك الدول، على أن تلتزم الجهات المعنية في المطارات والمنافذ الحدودية بالتشديد على المسافرين بضرورة إجراء تحليل فيروس كورونا مع الالتزام بأقصى الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

ومن بين التوصيات التي اعتمدها الرئاسي أن تلتزم الجهات المعنية بمواقع العمل والمصارف والخدمات العامة والمطاعم والمقاهي والأسواق والمآتم وصالات الأفراح والمعارض والمؤتمرات وغيرها بالقيود والضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة من طرف اللجنة العلمية الاستشارية للوقاية من فيروس كورونا.

وطالب الرئاسي في قراره مأموري الضبط القضائي بمن في ذلك أفراد الشرطة، وأفراد الحرس البلدي، وغيرهم بالعمل على تفعيل هذا القرار، والقرار رقم (522) لسنة 2020، المشار إليه، بما في ذلك الأحكام المنظمة لمعاقبة المخالفين.