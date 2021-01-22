التليسي يبحث مع السفير التونسي تسهيل إجراءات السفر بين ليبيا وتونس

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمود خليفة التليسي، مع السفير التونسي الأسعد العجيلي تسهيل إجراءات السفر بين الجانبين.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة إن اللقاء تناول بحث ومناقشة العلاقات مع تونس وسبل دعمها وتطويرها وكيفية تأسيس علاقة تنمية وشراكة متكاملة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وتذليل الصعوبات والعمل على تسهيل إجراءات السفر.

ووجه التليسي مديري الإدارات المعنية بخارجية الوفاق لعقد لقاءات متابعة فنية مع الجانب التونسي بكافة القطاعات ولحل جميع المعوقات التي قد تواجه التعاون بين الجانبين.

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