عضو هيئة صياغة الدستور: توافق أعضاء اللجنة الدستورية خطوة كبيرة على الطريق الصحيح

أخبار ليبيا24- خاص
قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الصديق الدرسي، إن ما تم التوافق عليه بين أعضاء اللجنة الدستورية المكونة من مجلسي الدولة والنواب خطوة كبيرة على الطريق الصحيح.
وأوضح الدرسي لـ”أخبار ليبيا24″ أمس الخميس، أن عودة النخب السياسية لرشدها بعدم تجاهل طرح الدستور في استفتاء عام كما نص عليه الإعلان الدستوري سيكون له الأثر الطيب، ومن خلال ذلك سيخرج المتحاورون من مأزق قانوني فكل محاولاتهم السابقة لإخراج البلاد من دوامة الاختلاف كانت بمعزل عن الإعلان الدستوري.
وأضاف عضو الهيئة أن محاولة البحث عن قاعدة دستورية دون الاعتداد بمشروع دستور صادر عن هيئة منتخبة كلها مسائل مبنية على مواءمات لا سند دستوري ولا قانوني لها، ما لم تضمن في الإعلان الدستوري وهي عملية في حد ذاتها تحتاج إلى أغلبية لا يمكن تحقيقها في ظل وجود رئاسة مجلس النواب الحالية.
وأشار الدرسي إلى أنه، في جميع الأحوال بدأ بالفعل المتحاورون يستشعرون أهمية المسار التأسيسي ووجوب عدم تجاوزه بل تيقنوا أن المخرج الحقيقي من كل هذه التجاذبات الانطلاق من حيث انتهت الهيأة التأسيسية – والتي أنهت مهمتها منذ عام 2017م – والمباشرة في عملية الاستفتاء على المشروع بغض النظر عن إقراره من عدمه.
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