دفاع الوفاق تدخل في شراكة مع «هافلسان» التركية للتكنولوجيا العسكرية

بحث وفد من شركة “هافلسان” التركية للتكنولوجيا الدفاعية، أوجه التعاون المشترك مع الشركة العامة للإلكترونات في ليبيا، خلال زيارة أجراها للعاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد الأربعاء، في مقر الشركة العامة للإلكترونات بتاجوراء، شارك فيه وفد “هافلسان” ومسؤولو الشركة الليبية إلى جانب شخصيات من وزارة الدفاع الليبية.

وذكرت وكالة الأناضول التركية نقلا من مسؤولين في “هافلسان”، فقد تم التعريف بمشاريع وقدرات الشركة التركية للمسؤولين الليبيين، ضمن إطار الزيارة التي تمت بدعوة من وزير الدفاع الليبي صلاح الدين النمروش.

ونقلت الوكالة عن المسؤولين في الشركة التركية أنهم حصلوا خلال الاجتماع على معلومات حول احتياجات ليبيا الملحة في مجال الدفاع، وأنهم سيبدؤون بالأعمال اللازمة لتلبية الاحتياجات الليبية بالتعاون مع الشركات المحلية في المستقبل القريب.

ومن جانبه قال المدير الشركة العامة للإلكترونات عبد العزيز الخباط إن شركة “هافلسان” تعمل في مجال تكنولوجيا (السوفت وير)، والاتصالات اللاسلكية العسكرية، إضافة إلى بعض التطبيقات المدنية.

وأوضح الخباط أن الزيارة تأتي ضمن استراتيجيتهم لإقامة شراكة جادة مع الشركة التركية، لا سيما أنها شركة قابضة تمتلك عشر شركات أخرى في عديد المجالات المختلفة.

من جانبه أوضح مدير فرع الشركة التركية بشمال إفريقيا محمد عاكف أن الزيارة تهدف إلى توطين التقنية في ليبيا من خلال توفير الحلول التكنولوجية والتقنية، والتعاون مع الشركات المحلية حتى تتمكن من تفعيل مصانعها وتوفير فرص عمل للشباب.

وهافيلسان هي شركة برمجيات وأنظمة تركية لها حضور تجاري في قطاعي الدفاع وتكنولوجيا المعلومات. يقع مقرها الرئيسي في أنقرة، ولها شركات ومكاتب فرعية في جميع أنحاء تركيا وخارجها.