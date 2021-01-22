تعليم “الوفاق” تسعى لرفع جاهزّية المدارس لاستقبال الطلاب

بحث وكيل وزارة التعليم بحكومة “الوفاق”، عادل جمعة، مع مدير مركز المناهج ومدير مصلحة التفتيش التربوي ومدير مركز التدريب ومدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية؛ الآلية الواجب اتباعها للرّفع من استعداد المدارس لاستقبال تلاميذها وطلابها، بعد انتهاء فترة الإيقاف.

وشهد الاجتماع الاتفاق على جملة من الإجراءات، التي ستطبّق، مطلع الأسبوع القادم، وأهمها؛ متابعة استلام صكوك الميزانية التشغيلية والبدء في شراء الاحتياجات الأساسية للمدرسة من مواد تعقيم ومُطهرات، ومواد تنظيف، وعمليات صيانة سريعة، والوقوف على جاهزيتها، وفق النموذج المُعدّ من اللجنة العلمية الاستشارية بالوزارة .

واعتمد المجلس الرئاسي، الخميس، توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، بوقف نشاط التعليم العام والخاص لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من 2021/01/23، وإلزام البلديات بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي بالحصول على رأي اللجنة قبل إغلاق الأنشطة الخدمية والعلمية بالبلديات، وأن يكون عمل المقاهي والمطاعم وفق نظام توفير الطلبات الخارجية ولا يسمح بفتح الصالات الخاصة بها لاستقبال الزبائن.

وشملت توصيات اللجنة التي اعتمدها “الرئاسي”، أن تخاطب وزارة الخارجية الدول التي ترتبط بخطوط طيران مباشر مع ليبيا للحصول على قائمة المعامل المعتمدة لديها في إجراء تحليل فيروس كورونا.

ونصحت التوصيات المواطنين بعدم السفر إلى الدول التي يثبت سوء وضعها الوبائي، والالتزام بأقصى درجات الحذر والوقاية إذا استدعت الظروف السفر إلى تلك الدول، وأن تلتزم الجهات المعنية في المطارات والمنافذ الحدودية بالتشديد على المسافرين بضرورة إجراء تحليل فيروس كورونا مع الالتزام بأقصى الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

ودعت الجهات المعنية بمواقع العمل والمصارف والخدمات العامة والمطاعم والمقاهي والأسواق والمأتم وصالات الأفراح والمعارض والمؤتمرات وغيرها إلى الالتزام بالقيود والضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة من طرف اللجنة العلمية الاستشارية للوقاية من فيروس كورونا

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