مجلس أمازيغ ليبيا يدعو لمقاطعة الاستفتاء على الدستور

أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في بيان اصدره أمس الخميس، رفضه لما توصلت إليه اللجنة الدستورية من نتائج حول الاستفتاء على مشروع الدستور، بعد اجتماعها في الغردقة المصرية.

واعتبر المجلس في البيان أن هذه الخطوة “منزلقا خطيرا وعملا عدائيا ضد أمازيغ ليبيا”، مؤكدا مقاطعة أمازيغ ليبيا للاستفتاء وعدم اعترافهم بنتائجه.

يذكر أن المناطق الناطقة بالأمازيغية في ليبيا قاطعت انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي جرت في فبراير عام 2014 اعتراضًا على ما اعتبرته “تمثيلاً شكليا” لمكونات المجتمع الليبي في الهيئة.