«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل الخمس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح غربية نشطة على ساحل الخمس تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة أحيانا.

– الرياح جنوبية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 5 إلى 20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على ساحل الخمس.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين 0.25 و1.25 متر.

– درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا

– الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية على طول الساحل، سرعتها بين 5 و20 عقدة.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين 0.25 متر ومتر.

– درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية والرؤية جيدة.

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