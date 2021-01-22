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الليبي للدراسات الثقافية يعلن عن باكورة نشاطه

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

22 January, 2021

أعلن المركز الليبي للدراسات الثقافية عن موعد حفل إشهاره وباكورة نشاطه للعام الحالي بمحاضرة الاثنين القادم بعنوان ” الهوية الحلمية في توجيه الفن ” ويلقيها بدار حسن الفقيه حسن بالمدينة القادمة طرابلس الشاعر صالح قادر بوه 

والمركز الليبي للدراسات الثقافية الذي أسسه الشاعر صالح قادر بوه يعرف بأنه مؤسسة غير حكومية تهتم بالحضارة والثقافة والفكر والنتاجات الإبداعية في ليبيا، ويهدف لحفظها ودرسها وإشهارها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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