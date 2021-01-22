بدء عملية تلقي ترشيحات شغل مناصب السلطة التنفيذية المؤقتة

ليبيا – أعلنت البعثة الأممية بدء تقديم الترشيحات لمناصب المجلس الرئاسي الجديد المؤلف من 3 أعضاء ورئيس الوزراء لمدة أسبوع من الـ21 من يناير الجاري.

بيان صادر عن البعثة الخميس تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد قرار ملتقى الحوار السياسي الذي اعتمد آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، مؤكدًا أن المدة المحددة تنتهي في الـ28 من يناير الجاري، فيما تم وضع إرشادات فنية أممية ونماذج متعلقة بتقديم الترشيحات.

وأضاف البيان أن هذه الإرشادات والنماذج تأتي وفقًا لمعايير الترشح التي اعتمدها الملتقى في تونس في منتصف نوفمبر الماضي، كاشفًا عن تشكيل لجنة تضم 3 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي؛ للتحقق من أن الترشيحات مقدمة وفقًا للمتطلبات ذات الصلة بعملية الترشيح لشغل مناصب السلطة التنفيذية المؤقتة.

وأوضح البيان أن هذه اللجنة ستعمل أيضًا على تجميع القوائم النهائية للمرشحين إلى المجلس الرئاسي الجديد لكل إقليم، ولمنصب رئيس الوزراء، لتعقد البعثة الأممية بعد انتهاء فترة الترشيح اجتماعًا للملتقى في سويسرا، لإجراء عملية التصويت للفترة من الأول وحتى الـ5 من فبراير المقبل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية