“صندوق الإنماء” يفتتح خطّ إنتاج مصنع البولي ايثيلين

‬افتتح صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، خط إنتاج مصنع البولي ايثيلين، التابع لشركة الإنماء لصناعة المواسير التابع للصندوق.

وبحسب بيان الصندوق، المنشور عبر منصته الرسمية؛ فإن افتتاح أحد خطوط إنتاج شركة الإنماء لصناعة المواسير، قد جاء بناءً على تعليمات رئيس مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أحمد عمر معيتيق، بضرورة تفعيل المشروعات والمصانع المتوقفة.

وشارك في مراسم الافتتاح، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وممثل البلدية بمجلس الدولة وعميد بلدية جنزور ومشايخ وأعيان البلدية واتحاد الصناعة، واتحاد عمال ليبيا، ومديرو الأجهزة الأمنية بالبلدية.

من جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة دعم الصندوق للمصانع التابعة للشركة، وذلك من خلال الخطط المستقبلية لمجلس الإدارة، كما أثنى على كافة الجهود المبذولة لتفعيل المصانع التابعة للشركة، والتي ستكون دُعامةً متينةً للاقتصاد الوطني.

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