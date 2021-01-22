ضبط مخزن خمور في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط مخزن لتعبئة الخمور والمواد المسكرة في منطقة بوهديمة.

ووردت معلومات إلى المديرية حول المخزن، حيث كلف أعضاء وحدة التحري الجنائي بالمتابعة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وبعد مراقبة المخزن أربعة أيام، جرى اقتحامه والقبض على شخص متلبس وهو يقوم بتعبئة الخمور استعدادا لترويجها والمتاجرة بها

وعثر داخل المخزن على 17 غالون سعة 20 لتر و440 زجاجة سعة نصف لتر معبأة بالخمر.

وأشار البيان إلى تعرض القوة الأمنية إلى إطلاق نار خلال عملية الاقتحام، دون الإشارة إلى وقوع إصابات بين صفوفها من عدمه.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا