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تيار يا بلادي برئاسة بوسهمين يبحث سبل تعزيز دوره

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عقد عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عوض عبد الصادق مدير المكتب السياسي لتيار “يا بلادي” اجتماعًا مع منسق وأعضاء مكتب التيار في منطقتي نقر كنمة ومدروسة.

بيان صادر عن التيار تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى ترأس الاجتماع الذي عقد في مقر التيار في العاصمة طرابلس من قبل عبد الصادق الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس المؤتمر العام زعيم التيار نوري بو سهمين، مبينًا أن المجتمعين اطّلعوا على خطط وبرامج “يا بلادي” لعام 2021.

وأضاف البيان أن المنسق وأعضاء مكتب التيار في منطقتي نقر كنمة ومدروسة قاموا خلال الاجتماع بعرض آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم حول دور المكاتب في توعية الرأي العام، ومشاركته في إرساء دعائم الدولة المدنية في ليبيا الجديدة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • مازال يظهر بوحنين ههههه داير تيار ههههه (تيار ياحنيني)..مندس عليك في شيء ياهيثم ………….

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