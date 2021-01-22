مباحثاتٌ “ليبية- تونسية” لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

ناقش وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق للشؤون الفنية، محمود التليسي ، مع سفير دولة تونس لدى ليبيا، الأسعد العجيلي، جملة من الملفات في إطار العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المسؤوليْن، صباح أمس الخميس، بحضور كل من أحمد الديب مدير إدارة التعاون الدولي، ومحمد المعلول مدير إدارة الهجرة والمغتربين.

وناقش المجتمعون العديد من الموضوعات؛ في مقدمتها التعاون المشترك بين البلدين وكيفية تأسيس علاقة تنمية وشراكة متكاملة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري ، وتذليل الصعوبات والعمل على تسهيل الإجراءات التي تواجه المسافرين.

وقد صدرت توجيهات عن الوكيل إلى مديري الإدارات المعنية بوزارة الخارجية بخصوص عقد لقاءات متابعة فنية مع الجانب التونسي، على مستوى كافة القطاعات، وحلّ جميع المختنقات وتذليل كافّة المعوقات التي قد تواجه سير التعاون بين البلدين.

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