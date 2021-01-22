الإحصاء والتعداد تعلن إجمالي أعداد السكان بالمدن والمناطق في العام 2020

ليبيا- أعلنت مصلحة الإحصاء والتعداد رقمًا تقريبيًا لعدد السكان في ليبيا خلال العام 2020 إذ بلغ هذا العدد 6 ملايين و931 ألفا و61 نسمة.

جدول إحصائي نشرته المصلحة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وحصلت على نسخة منه صحيفة المرصد بيّن حلول العاصمة طرابلس على المرتبة الأولى من حيث عدد السكان وبواقع مليونين و293 ألفًا و16 نسمة، أي بمقدار 18.6% من الشعب الليبي.

وأضاف الجدول أن بنغازي أتت بعد العاصمة بـ807 آلاف و255 نسمة أي 11.6% من السكان، فيما حلت غات بالمركز الأخير بـ27 ألفا و675 نسمة أي ما يعادل 0.4% من إجمالي أبناء الوطن، مبينًا أن الإحصاء شمل 22 مدينة ومنطقة بينها المنطقة الغربية التي تمثل زوارة ورقدالين وصبراتة والعجيلات والجميل.

وفيما يلي تنشر لكم صحيفة المرصد الجدول وتفاصيله:

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية