ليبي في الـ 11 من عمره يختم القرآن الكريم كاملاً

بارك مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا، ختم الطالب/الحارث عبداللطيف الهدار، البالغ من العمر 11عاما، لكتاب الله كاملاً، على يد شيخه الفاضل/ حسن الناكوع، بمركز أبو نخيلة في مدينة زليتن.

وقال مجلس إدارة المنظمة، إنه وفي إطار تشجيعها واهتمامها بحفاظ كتاب الله عز وجل فقد تم إهداء الطالب عمرة كاملة، لافتة إلى أنه على أسرة الطالب التواصل مع مكتب المنظمة بمدينة زليتن بزاوية الشيخ المربي عبدالسلام الأسمر الفيتوري.

كما تقدم مجلس إدارة المنظمة إلى أسرة الطالب بخالص التهاني والتبريكات.