ورشة عمل لتعزيز جاهزّية المنافذ الليبية للاستجابة للطوارئ

نظّم المركز الوطني لمكافحة الأمراض برعاية من مكتب الرقابة الصحية الدولية والتعاون الفني، وبالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية ورشة عمل بعنوان “بحث تطوير خارطة طريق لتعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ في المنافذ الحدودية في ليبيا”.

وشهدت الورشة، بحث العديد من الموضوعات الفنية واللوجستية المتعلقة بتقييم الوضع الحالي للرقابة الصحية الدولية، وكذلك إعداد الخطة لتطوير جاهزية المنافذ في الاستجابة للطوارئ، وهي بداية لمجموعة ورش عمل تشمل بقية مدراء مكاتب الرقابة الصحية الدولية وعددهم 24 مكتبًا مُوزّعة على جميع المنافذ الحدودية الليبية.

وحضر الورشة، مدير المركز الدكتور بدر الدين النجار، والدكتور أسامة نصير، والدكتور سالم الفرجاني، كممثلين المنظمة الدولية للهجرة، بالإضافة إلى مديري مكاتب الرقابة الصحية الدولية بمطار معيتيقة ومصراتة وبنينا والكفرة وسبها، إلى جانب مديري موانئ “الخُمس، طبرق، وطرابلس”، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي المنافذ الليبية.

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