الأرصاد الجوية: استقرار الطقس على أغلب مناطق ليبيا

أخبار ليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس على أغلب مناطق ليبيا خلال الثلاثة أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة.

وأفاد المركز أن الطقس في رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة أجواء صافية إلى قليلة الغيوم والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا يوم الغد على المناطق الساحلية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة القصوى المتوقعة مابين (16 – 21) درجة مئوية.

ولفت المركز إلى أن الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة غائم جزئيًا ويكون قليل الغيوم إلى صافي من مساء هذا اليوم.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا يوم الغد على الخليج وسهل بنغازي.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة القصوى مابين (15 – 18) درجة مئوية ولاتتجاوز (12) درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة الطقس في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة ظهور بعض السحب العابرة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة المتوقعة مابين (17 – 22) درجة مئوية وتنخفض أثناء الليل والصباح الباكر إلى أقل من (5) درجة مئوية على أغلب المناطق.

وذكر المركز أن الطقس في الكفرة السرير تازربو السماء يكون الأجواء صافية إلى هور بعض السحب العالية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة القصوى مابين (17 – 20) درجة مئوية وتنخفض أثناء الليل والصباح الباكر إلى أقل من (5) درجات مئوية على أغلب المناطق.