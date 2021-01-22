مُؤشّرات مُقلقة في أحدث إحصائيات “كورونا ليبيا”

تقرير 218

أظهرت أحدث إحصاءات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ارتفاعًا ملحوظًا في حصيلة وفيات كورونا، حيث رصد المركز 21 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وهي زيادة ملمُوسة مُقارنة بمتوسط الوفيات التي يرصدها المركز يوميًا.

وكشفت الإحصائية ذاتها عن تسجيل 794 إصابة جديدة بالفيروس، توزّعت ما بين 543 حالة جديدة و251 حالة مخالطة، وهو مؤشر سلبي آخر على تفشي بؤر الإصابة الجديدة، التي تزيد الضغط على فرق الرصد والتقصي الوبائي؛ المُطَالَبة بمتابعة مُخالطي هذه الحالات.

أمّا عن المتعافين حديثًا من الفيروس، فقد بلغ عددهم بحسب الإحصائيات الوبائية 1,043 حالة، سُجِّل أغلبها في العاصمة طرابلس، بواقع 780 حالة، ليصل بذلك عدد الحالات النشطة داخل البلاد إلى 19,851 حالة، فيما وصل عدد الإصابات التراكمية المُسجّلة منذ بدء الجائحة إلى 11,2540 حالة.

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