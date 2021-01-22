بلدية سرت تنظم دورة تدريبية للتوعية بخطورة جائحة كورونا

نظمت لجنة التوعية لجائحة فيروس كورونا بسرت، المشكلة بقرار رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، الدورة التدريبية للأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين، بالتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية بمراقبة تعليم سرت، وذلك بقاعة مدرسة سرت المركزية للتعليم الأساسي تحت شعار “معاً في مواجهة كورونا “.

وقال مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت، عضو لجنة التوعية، إن الدورة التدريبية وورشة العمل حضرها مراقب تعليم سرت ورئيس عضاء لجنة التوعية والتثقيف ببلدية سرت.

وقد حضرالافتتاحية، رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لجائحة كورونا على مستوى بلدية سرت وآمر الغرفة الأمنية بسرت ومساعد الشؤون الأمنية بمديرية أمن سرت ومدير مركز مكافحة الأمراض بسرت وعميد كلية الطب البشري ومدير مكتب الرعاية الصحية بسرت وعدد من مديري مكاتب التعليم بالمراقبة وأخصائيين ومرشدين وبعد الانتهاء من الافتتاحية انطلقت الدورة التدريبية التي يقدمها فريق الرصد والتقصي الحقائق الدكتور ” هيثم بو غرسة ” والدكتور”سيف العرب عتيق الغزالي” وأبوبكر الزهروني”.

وبحسب البيان الصادر، فإن المادة قيمة في كيفية التعامل مع التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية في ظل جائحة كورونا وكيفية الوقاية وتثقيف التلاميذ وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه والمصابين وكيفية عزلهم بطرق تبعد عنهم التنمر من زملائهم ومن جوارهم .