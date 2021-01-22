انهيار جديد في احتياطيات البنك المركزي التركي

تراجع إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي بمقدار 2 مليار و 483 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، ليسجل 90 مليار دولار و 81 مليون دولار، حسبما أفاد موقع “تركيا الآن” التركي.

وأشار الموقع التركي، إلى أن البنك المركزي التركي نشر تقريرًا حول الإحصائيات المالية والمصرفية الأسبوعية، وفقا للخبر الوارد في موقع «تي أر تي خبر».

وانخفض إجمالي احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي في 15 يناير بمقدار 775 مليون دولار ليتراجع إلى 47 مليار و 902 مليون دولار بعد أن كان يسجل نحو 48 ملياراً و 677 مليون دولار في 8 يناير الفارط، بحسب الموقع ذاته.

وانهار احتياطي الذهب- خلال الفترة المذكورة- بمقدار مليار و 708 مليون دولار ليتراجع من مستوى 43 مليار و 887 مليون دولار إلى 42 مليار و179 مليون دولار.

وبذلك تراجع إجمالي احتياطيات البنك المركزي بمقدار 2 مليار 483 مليون دولار مقارنة بالأسبوع السابق مسجلاً انخفاض من 92 مليار 564 مليون دولار إلى 90 مليار و 81 مليون دولار، وفقا للتقرير الصادر.