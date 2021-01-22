السفير الأمريكي يبحث التحديات التي تواجه بلديات الجنوب

أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس الخميس، محادثات هاتفية مع أعضاء مجلس بلديات الجنوب “فزان”.

وناقش نورلاند مع عميد بلدية بنت بية أشرف المصلح، وعميد بلدية سبها الشاوش، وعميد بلدية اوباري احمد ماتكو نينو، المستجدات الأخيرة على صعيد منتدى الحوار السياسي الليبي، والتحديات التي تواجه بلديات الجنوب التي تشعر بالتهميش والاقصاء في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية في الجنوب الليبي.

وأعرب العمداء عن دعمهم للمسار السياسي الذي تيسره ستيفاني ويليامز، كما جدد نورلاند التأكيد على التزام الولايات المتحدة الامريكية بدعم ذلك المسار والجهود الرامية لتحسين جودة الحياة في الجنوب.