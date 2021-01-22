بوزنيقة المغربية تحتضن جولة جديدة لوفدي مجلسي النواب والدولة

يجتمع وفدان مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة في مدينة بوزنيقة المغربية خلال الأيام القادمة.

يأتي ذلك في إطار استمرار جولات الحوار السياسي، حيث تستمر مشاورات لجنة 13+13 حول المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات.

تأتي الجولة الجديدة من الحوار الليبي بعد أكثر من شهر على عقد اجتماع تنسيقي بمدينة طنجة المغربية، انتهى بالاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لاستكمال الآليات وتوزيع المناصب السيادية، التي تم إقرارها في جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة، والنظر في كيفية تنفيذ التفاهمات التي توصّل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية.

وتشمل المناصب السيادية السبعة التي يجري النقاش حولها كلا من محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

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