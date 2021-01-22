مكافحة الأمراض: 21 حالة وفاة و794 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة تسجيل 21 حالة وفاة و794 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ ساعة الماضية

وافاد المركز في نشرته اليومية بأن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة وصل إلى 1737 حالة وإجمالي الإصابات وصل إلى 112540

والتحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا ليوم الخميس 21 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (309) كالتالي

استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (3916) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1410) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (900) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (240) عينة

4.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (203) عينة

5.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (144) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (115) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (13) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (156) عينة

9.مختبر المعهد الوطني لعلاج الأورام صبراتة عدد (224) عينة

10.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (155) عينة

11.مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (133) عينة

12.المختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ عدد (35) عينة

13.مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (188) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 225 حالة جديدة

عدد 124 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 11 حالة جديدة

عدد 45 حالة مخالطة

3.سواني بن أدم

عدد 15 حالة جديدة

4.نالوت

عدد 2 حالة جديدة

5.القره بوللي

عدد 6 حالة جديدة

6.المنشية الجميل

عدد 5 حالة جديدة

7.السائح

عدد 3 حالة جديدة

8.الماية

عدد 16 حالة جديدة

9.الخمس

عدد 17 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

10.زليتن

عدد 29 حالة جديدة

عدد 22 حالة مخالطة

11.وازن

عدد 5 حالة جديدة

12.جنزور

عدد 19 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

13.الزاوية الجنوب

عدد 2 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

14.الرحيبات

عدد 3 حالة جديدة

15.الرياينة

عدد 4 حالة جديدة

16.صبراته

عدد 20 حالة جديدة

عدد 14 حالة مخالطة

17.الزاوية المركز

عدد 23 حالة جديدة

عدد 16 حالة مخالطة

18.زواره

عدد 38 حالة جديدة

19.رقدالين

عدد 5 حالة جديدة

20.الشاطئ

عدد 31 حالة جديدة

21.سرت

عدد 2 حالة مخالطة

22.قصر الأخيار

عدد 2 حالة جديدة

23.الزاوية الغرب

عدد 23 حالة جديدة

24.قصر بن غشير

عدد 5 حالة جديدة

25.العجيلات

عدد 5 حالة جديدة

26.غدامس

عدد 1 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

27.سوق الخميس أمسيحل

عدد 1 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

28.صرمان

عدد 5 حالة جديدة

29.غريان

عدد 17 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

30.مسلاته

عدد 1 حالة جديدة

31.السبيعة

عدد 5 حالة مخالطة

32.العامرية

عدد 4 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 1043 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 780 حالة في طرابلس

2.عدد 24 حالة في سوق الخميس امسيحل

3.عدد 65 حالة في الزاوية الغرب

4.عدد 4 حالات في الخمس

5.عدد 65 حالة في الزاوية المركز

6.عدد 2 حالة في غريان

7.عدد 2 حالة في درج

8.عدد 60 حالة في مصراته

9.عدد 16 حالة في سرت

10.عدد 20 حالة في صبراته

11.عدد 5 حالات في زليتن

تفاصيــــــل الــــ ( 21 ) حالة الوفاة

1.عدد 15 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في صبراته

3.عدد 1 حالة في الزاوية الغرب

4.عدد 1 حالة في سواني بن ادم

5.عدد 1 حالة في الخمس

6.عدد 1 حالة في الجميل

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 112540

2.الحالات النشطة : 19851

3.المتعافين : 90952

4.الوفيات : 1737

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