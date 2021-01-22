مديرية أمن بنغازي تضبط مخزنا لتعبئة الخمور بـ”بوهديمة”

أعلنت مديرية أمن بنغازي، ضبط مخزن لتعبئة الخمور والمواد المسكرة بمنطقة بوهديمة.

وبحسب منشور على الصفحة الرسمية لمديرية أمن بنغازي على موقع “فيسبوك”، أوضح أنه بتكليف أعضاء وحدة التحري الجنائي وبعد مراقبة المخزن لمدة أربعة أيام متتالية تم ضبط المدعو (ع ف) أثناء تعبئته الخمور استعدادًا لترويجها والمتاجرة بها.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أنه تم ضبط عدد 17 جالون سعة 20 لتر خمرة (قرابة) وعدد 440 قنينة سعة نصف لتر خمرة (قرابة) داخل المخزن بحوزة المتهم.

وأشارت المديرية إلى تعرض القوة الأمنية إلى إطلاق نار خلال عملية الاقتحام، دون الإشارة إلى وقوع إصابات بين صفوفها من عدمه.