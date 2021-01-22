بن شرادة: ويليامز تسعى لإنجاز أكبر قدر من خارطة الطريق قبل نهاية الشهر الجاري

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز تسعى لإنجاز أكبر قدر من خارطة الطريق قبل نهاية الشهر الجاري الذي يتسلم فيه المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيش.

بن شرادة وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس، أضاف أن المبعوث الجديد سيستمر في العمل على الآليات التي اتُفق عليها بين اللجان الليبية المعنية بالمسارات المختلفة.

وأوضح بن شرادة أن الترشح للمجلس الرئاسي والحكومة سيغلب عليه القوائم، حيث تجري مشاورات وتفاهمات بين أطراف عدة في الوقت الراهن، من أجل تشكيل قوائم تشمل الأقاليم الثلاثة لترشيحها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية