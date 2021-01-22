الرئاسي يصدر قرارات جديدة لمواجهة كورونا

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة إيقاف النشاط التعليمي العام والخاص لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من تاريخ 23 يناير الجاري.

وقال المجلس في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه أصدر مجموعة من القرارات في إطار مواجهة انتشار جائحة كورونا في البلاد، واعتمادا لتوصيات اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد البيان على ضرورة التزام البلديات بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي بالحصول على رأي اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة كورونا قبل الشروع في إغلاق الأنشطة الخدمية والعلمية بالبلديات.

وأضاف البيان أن المقاهي والمطاعم سيكون عملها مقتصرا على الطلبات الخارجية، مشددا على منع استقبال الزبائن في صالاتها.

وأشار البيان إلى أن الخارجية بالحكومة تتواصل مع الدول التي ترتبط بحركة السفر مع ليبيا في خطوط طيران مباشرة لإعطائها قائمة بالمعامل المعتمدة لديها في إجراء تحاليل فيروس كورونا.

وشدد البيان على الجهات المعنية في المطارات والمنافذ البحرية بضرورة إلزام المسافرين بإجراء التحاليل في تلك المعامل المعتمدة.

وأكد البيان على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية، لاسيما داخل الجهات المعنية بمواقع العمل والخدمات والمصارف والمقاهي والمطاعم وكل التجمعات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24