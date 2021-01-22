بني وليد تسجل 139 إصابة بكورونا من أول يناير الجاري حتى يوم 20

أعلنت إدارة الخدمات الصحية ببني وليد، تسجيل 139 حالة إصابة بفيروس كورونا ابتداء من أول شهر يناير الجاري وحتى 20 من الشهر نفسه.

وأضاف عضو لجنة الطوارئ الصحية محمد أبو النيران، في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الجمعة، أن من بين الحالات 5 إصابات تم تحويلهم لمراكز العزل خارج المدينة.

وأشار أبو النيران إلى أن جميع العينات تم فحصها داخل المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد بعد استلامها من فرق التقصي والاستجابة السريعة بني وليد بلجنة الطوارئ الصحية بني وليد.

وطالب أبو النيران أصحاب المطاعم والمقاهي الالتزام بتوصيات اللجنة ورفع أعلي تدابير الوقاية والأخذ بتعليمات اللجنة الاستشارية العليا لمجابهة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة أن يقتصر العمل على الطلبيات الخارجية ومنع الجلوس في المطاعم والمقاهي مع أخد جميع الاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس.

كما أكد أبو النيران على ضرورة أن يقوم جهاز الحرس البلدي بدوره ومراقبة المطاعم والمقاهي والأسواق من حيث الالتزام من عدمه.

وناشد أبو النيران هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتشديد على الإجراءات الاحترازية في المساجد والتعقيم بشكل مستمر لضمان سلامة المواطنين وضرورة توعية الناس من الناحية الدينية.

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