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السفارة الأمريكية: نورلاند اتصل بعمداء بلديات فزان المهمشة ووعدهم بتحسين معيشة الجنوب

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تحدث السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند يوم امس عبر الهاتف مع أعضاء مجلس بلديات فزان، وناقش مع عميد بلدية بنت بية أشرف المصلح وعميد بلدية سبها الشاوش وعميد بلدية اوباري احمد ماتكو نينو المستجدات الاخيرة على صعيد منتدى الحوار السياسي الليبي والتحديات التي تواجه بلديات الجنوب التي تشعر بالتهميش والاقصاء في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية في الجنوب الليبي، بحسب بيان للسفارة.

وأعرب العمداء عن دعمهم للمسار السياسي الذي تيسره ستيفاني ويليامز ، كما جدد السفير نورلاند التأكيد على التزام الولايات المتحدة الامريكية بدعم ذلك المسار والجهود الرامية لتحسين جودة الحياة في الجنوب، وفقا للبيان.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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