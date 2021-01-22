ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

22 January, 2021

طالب عدد من موظفي شركة الخطوط الليبية ،اليوم الجمعة ،بفكّ الحجز عن الطائرة المحتجزة من قبل سلطات الطيران في مصراتة ،كما طالبوا بضرورة دفع مُرتّباتهم المتأخرة منذ حوالي عام ، مُهدّدين بوقف كامل الرحلات الجوية في مطار بنينا.

وكانت شركة الخطوط الجوية الليبية في بنغازي، أعلنت في نوفمبر 2019 عن احتجاز طائرتها الوحيدة نوع (5ALAK) في مطار مصراتة الدولي ومنعها من العودة إلى مطار بنينا الدولي بعد إجراء صيانة للطائرة، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي للشركة.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن الطائرة الوحيدة للشركة في بنغازي قد أرسلت في رحلة بدون ركاب إلى مطار مصراتة للقيام بصيانتها على نحو عاجل، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الفنية للشركة بطرابلس، بعد أن تعذر صيانتها في مطار تونس وعدم توفر قطع الغيار للقيام بالصيانة المطلوبة في مطار بنينا.

وأشار المكتب، إلى أنه بعد انتهاء عملية الصيانة للطائرة وتجهيزها للإقلاع قام مساعد مدير مطار مصراتة حسين بلاعو باحتجاز الطائرة، دون أن توضيح أسباب ذلك، مؤكدا أن إدارة الشركة ببنغازي تتابع الأمر لمعرفة سبب منع الطائرة من العودة إلى مطار بنينا.

وسيؤدي احتجاز الطائرة الوحيدة لدى الشركة بالمنطقة الشرقية؛ إلى تعطّل جميع الرحلات التي كان من المفترض تسييرها، وحمّل المتحدث باسم الخطوط الليبية، مسؤولية هذه الواقعة على إدارة المطار.