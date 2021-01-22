“الخُطوط الليبية” تُطالب بإعادة طائرتها من مصراتة

أصدر عدد من موظفي شركة الخطوط الليبية، بيانًا؛ طالبوا فيه بفكّ الحجز عن الطائرة المحتجزة من قبل سلطات الطيران في مصراتة، مُهدّدين بوقف كامل الرحلات الجوية في مطار بنينا.

وبحسب البيان؛ فإن الموظفين طالبوا أيضًا، الجهات المختصة؛ بضرورة دفع مُرتّباتهم المتأخرة منذ حوالي عام.

وفي نوفمبر الماضي، أكد المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الليبية بالمنطقة الشرقية، عز الدين المشنوش، في تصريحات لـ”218″ احتجاز طائرة الشركة في مطار مصراتة، من قبل مساعد مدير المطار، حسين بلاعو.

وأوضح “المشنوش”، خلال حديثه، أن الطائرة كانت في رحلة صيانة إلى مطار مصراتة، قبل منعها من الإقلاع بعد انتهاء عمليات الصيانة، بموجب أمرٍ من مساعد مدير المطار.

وسيؤدي احتجاز الطائرة الوحيدة لدى الشركة بالمنطقة الشرقية؛ إلى تعطّل جميع الرحلات التي كان من المفترض تسييرها، وحمّل المتحدث باسم الخطوط الليبية، مسؤولية هذه الواقعة على إدارة المطار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية