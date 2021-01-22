الفيتوري يقارن بين مشروع إيصال المياه إلى قرية غدوة والنهر الصناعي العظيم

عقد المحلل والكاتب مصطفى الفيتوري اليوم الجمعة، مقارنة بين مشروع إيصال المياه إلى قرية غدوة جنوب سبها، ومشروع النهر الصناعي العظيم.

وقال الفيتوري في منشور له عبر صفحته على موقع “فيسبوك” إن إيصال المياه إلى قرية غدوة جنوب سبها تم بمسافة تقل عن 20 كيلو متر مربع، واشتركت فيه 14 دولة من اليابان إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الفيتوري أن النهر الصناعي العظيم غطى مساحة ليبيا كلها بمسافة 4 كيلومتر، وتم تنفيذه دون اقتراض فلس واحد، ودون مشارك أي دولة أو منظمة، ولا حتى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ما يكشف مدى الانحدار الذي وصلت إليه ليبيا خلال عقد من الزمان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24