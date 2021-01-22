تحذيرات من فشل المسارين السياسي والدستوري في ظل انتشار الميليشيات

ليبيا – أكد أستاذ العلوم السياسية والأمن القومي بالجامعات الليبية يوسف الفارسي وجود شخصيات ليبية تسعى لعرقلة الحوار السياسي؛ لإبقاء الوضع كما هو عليه، محذرًا من فشل المسارين السياسي والدستوري، في ظل انتشار المليشيات المسلحة والمستعمر التركي وانحياز البعثة الأممية لطرف الجماعات المتشددة.

الفارسي أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الجمعة إلى نية من المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز لإنجاح تشكيل السلطة للتنفيذية قبل رحيلها عن البعثة، معتبرًا أن محاولة تمرير مشروع الدستور سيكون كارثة بكل المقاييس، لأنه لا يلبي تطلعات الشعب الليبي.

كما نبّه من تحركات تقودها جماعة “الإخوان” والجماعات التي تدور في فلكها، لإحباط الحوار وإفشاله بالكامل، مؤكدًا أن نجاح الحوار يعني خروجهم من المشهد بالكامل وخسارتهم للمناصب والمراكز السيادية التي يسيطرون عليها.

الفارسي لفت إلى أن صراع رئيس المجلس الرئاسي مع مليشيات وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، واستعانته بعصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين، وعصابات تهريب الوقود، والتحالف معهم لردع مليشيات فتحي باشاآغا، يؤكد وجود خلاف كبير بين الرجلين للسيطرة على طرابلس القابعة تحت الاستعمار التركي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية