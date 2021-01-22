وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث عددا من الملفات مع المراقبات

ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية، فتحية حامد، آلية سير عمل المراقبات فيما يتعلق بالتسويات الوظيفية للموظفين والملفات الإدارية الأخرى، وذلك خلال اجتماعها مع وكيل عام الوزارة، ومديري الإدارات، ومراقبة الشؤون الاجتماعية بالبلديات.

وتناول الاجتماع أيضا، آلية العمل المشترك بين الهيئة الليبية للإغاثة وبين المراقبات، بالإضافة إلى إنشاء وحدة لتنمية إبداعات الطفل والإرشاد الأسري بالمراقبات، إلى جانب دراسة مبادرة صندوق دعم الزواج الأخيرة، ومسؤولية المراقبات بخصوص المعايير المتخذة تجاه الشرائح المشمولة لدى الصندوق.

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