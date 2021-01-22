تركيا تُرحّب بالتوافُق الليبي على آلية اختيار السلطة

رحّبت وزارة الخارجية التركية بتوافق أطراف ملتقى الحوار السياسي الليبي حول آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية.

وأشار بيان صادر عن أنقرة، إلى اهتمامها بسلامة ووحدة ليبيا، مشيدًا بخطوة التوافق الأخيرة، باعتبارها ستُشكّل نقطة بداية لتلبية الاحتياجات العاجلة لليبيين، في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور في البلاد.

ولقيت خطوة اتفاق ملتقى الحوار السياسي اللّيبي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، ترحيبًا دوليًا واسعًا، حيث هنأت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، المنتدى على الخطوات المُتّخذة نحو شرعية تشكيل سلطة تنفيذية مُوحّدة مؤقتة بإمكانها إجراء انتخابات نزيهة في 24 ديسمبر.

من جهة أخرى، رحّب رؤساء بعثات الاتّحاد الأوروبي إلى ليبيا، بموافقة ملتقى الحوار السياسي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، معربين عن تقديرهم لجهود أعضاء الملتقى والبعثة الأممية وتصميمهم على تحقيق هذه النتيجة.

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