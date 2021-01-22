تواصل أزمة نقص المعدات الطبية بمركز سيدي خليفة في نالوت

يعاني مركز العزل الصحي سيدي خليفة، الواقع في نالوت، من نقص في المعدات الطبية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، وسط تزايد أعداد الإصابة بالفيروس.

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