تواصل أزمة نقص المعدات الطبية بمركز سيدي خليفة في نالوت

يعاني مركز العزل الصحي سيدي خليفة، الواقع في نالوت، من نقص في المعدات الطبية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، وسط تزايد أعداد الإصابة بالفيروس.
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قناة ليبيا
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
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