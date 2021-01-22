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تواصل أزمة نقص المعدات الطبية بمركز سيدي خليفة في نالوت

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يعاني مركز العزل الصحي سيدي خليفة، الواقع في نالوت، من نقص في المعدات الطبية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، وسط تزايد أعداد الإصابة بالفيروس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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