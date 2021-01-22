جلسة حوارية حول دعم المرأة إعلاميا بجامعة صبراتة

ضمن برنامج مشروع سيادة القانون في ليبيا، نظمت جمعية “واي مي” لحقوق المرأة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكلية الآداب والتربية بجامعة صبراتة، جلسة حوارية بعنوان “دور وسائل الإعلام لتسيير وصول المرأة للعدالة”.
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قناة ليبيا
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