دوريات أمنية لضبط مهربي البشر والوقود والسلع جنوب غرب ليبيا

‬شرعت دوريات قسم التحري والضبط وجمع المعلومات بطوق الحمادة، في تنفيذ مهامها المتمثلة في تغطية العمق الصحراوى؛ بهدف ضبط المهربين وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.

يأتي هذا التطور؛ تنفيذًا لخطة تأمين المنطقة الغربية، وبمقتضى التوجيهات الصادرة عن رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، فإن التغطية الأمنية تتضمن مناطق “المرجان-حقل الخمسة النفطي-البرينيص على الطريق الصحراوي القريات درج-حقل الغولف النفطي-عوينة ونين- بئر مجيد”.

وفي إطار مهام هذه الدوريات؛ تم تنفيذ عدد من الضبطيات طالت مهربي البشر والوقود والسلع، بمختلف أنواعها.

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