النمر” لـ” ليبيا 24″: من يدعم الاستفتاء على الدستور أطراف لها مصلحة في استمرار الفوضى والنهب والفساد

استغرب عضو لجنة ملتقى الحوار السياسي، بلقاسم النمر، قرار لجنة المسار الدستوري في اجتماعها بمدينة الغردقة المصرية باجراء الاستفتاء على مشروع الدستور واعتماده كأساس دستوري للعملية السياسية في ليبيا وأهمها إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأكد النمر، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن هذا القرار غير صائب ويهدف إلى إطالة الأزمة خاصة وأن هناك أطراف لازالت ترفض هذا الدستور مثل المكونات الثقافية ومعظم سكان المنطقة الشرقية.

وأشار النمر، إلى أن الاستفتاء على الدستور سيأخر إجراء الانتخابات، مرجحا حدوث خلافات كبيرة بين الأطراف الليبية.

وأشار النمر، إلى أن من يدعم الاستفتاء على الدستور هي أطراف لها مصلحة في استمرار الوضع الحالي من فوضى ونهب وسرقة وفساد

واتفق أعضاء اللجنة الدستورية المشاركين في اجتماع المسار الدستوري المنعقد،الثلاثاء الماضي، بمدينة الغردقة المصرية، على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية، وذلك بناء على القانون الصادر من مجلس النواب رقم (6) لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019 مع تعديل المادة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث (50%+1) فقط، وإلغاء المادة السابعة منه.

كما «اتفاق الحاضرون على استكمال مناقشاتهم في الفترة من 9 إلى 11 فبراير، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في المناقشات وصولا إلى تحديد موعد الاستفتاء والإجراءات المرتبطة به

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