الإعلان عن تأسيس التجمع الوطني لشباب ونشطاء أيموهاغ الطوارق

أعلن ببلدية أوباري أمس تأسيس التجمع الوطني لشباب ونشطاء أيموهاغ، الطوارق في ليبيا، بحضور عميد بلدية أوباري المكلف، سالم الجرماوي، وعدد من الأعيان، ونشطاء وناشطات أيموهاغ من مختلف المدن الليبية.
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قناة ليبيا
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