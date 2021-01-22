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الغرياني: قتال “حفتر” واجب وأحب إليّ من قتال الكفار

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب المفتي المعزول الصادق الغرياني رجال الأعمال بدعم المليشيات المسلحة في منطقة بوقرين، معتبرا قتال الجيش الليبي أحب إليه من قتال الكفار.

وقال الغرياني في لقاء له عبر قناة “التناصح” التي يمولها وتبث من تركيا، ورصدته “الساعة 24″، إن حكومة الوفاق متقاعسة ولا تدعم الدفاع عن المنطقة الغربية وتتركها لمرتزقة (المشير خليفة) حفتر، على حد زعمه.

وأضاف المفتي المعزول: “أطلب من الجميع أصحاب المال والتجارة وهذه فرصتكم، وهذا باب للجهاد في سبيل الله، وقتال هؤلاء الظلمة والبغاة واجب”، معتبرا أن قتالهم أحب إليه من قتال الكفار.

وتابع: “فلا بد من دعم الجبهة بالمال بحيث نكفي الناس مؤنتهم وحاجتهم وتدفع لهم الأموال والزكاة لتبقى الجبهة قوية ومتماسكة لتدفع عنا العدو” على حد ادعائه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • طرد من دار الافتاء وتحول الي الافتراء واصبح كلب قطر ثم اهملوه القطريين فتحول الي كلب تركيا جاءك العار في وضح النهار يا معادي المسلمين وموالي الكفار الفجار لم يعلمك الخاخام اليهودي الذي تعلمت علي يده شئ عن الاسلام وهل تعليمه لك كان علي اليهوديه فقط عاود واطلع علي الاسلام فستجد ان الدعوات الي السلام خير من الدعوات الي الحرب وستجد آيات كثير تدعوا للسلام منها (وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)

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    • للتذكير فقط بسم الله الرحمن الرحيم [ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۚ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (70)
      يقول تعالى ذكره: والله خلقكم أيها الناس وأوجدكم ولم تكونوا شيئا، لا الآلهة التي تعبدون من دونه، فاعبدوا الذي خلقكم دون غيره ( ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ) يقول: ثم يقبضكم ( وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ ) يقول: ومنكم من يهرم فيصير إلى أرذل العمر، وهو أردؤه، يقال منه: رذل الرجل وفسل، يرذل رذالة ورذولة ورذلته أنا. وقيل: إنه يصير كذلك في خمس وسبعين سنة.

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