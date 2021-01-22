الغرياني: قتال “حفتر” واجب وأحب إليّ من قتال الكفار

طالب المفتي المعزول الصادق الغرياني رجال الأعمال بدعم المليشيات المسلحة في منطقة بوقرين، معتبرا قتال الجيش الليبي أحب إليه من قتال الكفار.

وقال الغرياني في لقاء له عبر قناة “التناصح” التي يمولها وتبث من تركيا، ورصدته “الساعة 24″، إن حكومة الوفاق متقاعسة ولا تدعم الدفاع عن المنطقة الغربية وتتركها لمرتزقة (المشير خليفة) حفتر، على حد زعمه.

وأضاف المفتي المعزول: “أطلب من الجميع أصحاب المال والتجارة وهذه فرصتكم، وهذا باب للجهاد في سبيل الله، وقتال هؤلاء الظلمة والبغاة واجب”، معتبرا أن قتالهم أحب إليه من قتال الكفار.

وتابع: “فلا بد من دعم الجبهة بالمال بحيث نكفي الناس مؤنتهم وحاجتهم وتدفع لهم الأموال والزكاة لتبقى الجبهة قوية ومتماسكة لتدفع عنا العدو” على حد ادعائه.