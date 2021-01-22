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نورلاند” يتعهّد لأعضاء مجلس بلديات فزان بدعم المسار السياسي

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحدث السفير الأمريكي، نورلاند، أمس، عبر الهاتف، مع أعضاء مجلس بلديات فزان، حيث ناقش مع عميد بلدية بنت بية أشرف المصلح وعميد بلدية سبها الشاوش وعميد بلدية اوباري احمد ماتكو نينو؛ المستجدات الأخيرة على صعيد منتدى الحوار السياسي.
واستعرضت المباحثات؛ التحديات التي تُواجه بلديات الجنوب التي تشعر بالتهميش والإقصاء، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في الجنوب الليبي.

وأعرب العمداء عن دعمهم للمسار السياسي الذي تيسره ستيفاني ويليامز ، بينما جدّد “نورلاند” التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم ذلك المسار، والجهود الرامية لتحسين جودة الحياة في الجنوب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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